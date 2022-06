Poslanci podpořili změnu pravidel u příspěvku na bydlení i rodičovské

Žadatelé o příspěvek na bydlení by podle novely měli dokládat příjmy jednou za šest měsíců namísto nynějšího čtvrtletního intervalu. Dávku by jim úřady přiznávaly na dobu neurčitou.

Novela počítá i s tím, že nárok na dávku mimořádné okamžité pomoci by měli mít i ti, kterým kvůli nedostatku financí hrozí ztráta bydlení, případně by se ocitli bez základních potřeb. V jednom roce by bylo možné získat nejvýše 85 tisíc korun.