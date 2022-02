Poslanci opět na noční směnu

„Řekl jsem poslancům, aby si vzali spacáky, protože to může být kvůli obstrukcím opozice dlouhé, ale že není důvod, proč to neprojednat,“ řekl Právu předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

Pandemický zákon platí jen do konce února a koaliční většina chce jeho platnost protáhnout až do konce roku, a navíc ho v některých ohledech zpřísnit. „Noční směnu“ měli poslanci už při nedávném jednání o důvěře vládě.

„Ten zákon je protiústavní a nesmí projít. My pro to uděláme všechno. Hlavně budeme argumentovat a doufáme, že vláda to uzná a zákon stáhne. Jestli mají nějaké problémy, a asi je mají, protože stále fňukají, že obstruujeme, tak ať přijdou, a my s nimi budeme jednat,“ řekl Právu šéf SPD Tomio Okamura.