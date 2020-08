Poslanci odsoudili násilné zásahy běloruského režimu

O Bělorusku mluvil dopoledne na plénu také premiér Andrej Babiš (ANO). „Bělorusové se musí sami rozhodnout, kam chtějí jít. Nikdo jim nemůže vnucovat, co by měli dělat. Jde jenom o to, aby proběhly svobodné demokratické volby,” sdělil Babiš.