Poslanci: Definujte nově znásilnění

„Bavili jsme se o několika variantách, jak by nová ideální definice měla vypadat. Jde o přidání nových termínů. A to frází bez souhlasu či proti vůli. O konkrétním znění ale budeme mluvit na dalším jednání s podvýborem,“ upřesnila Malá.

I proto je podle Nejedlové nutná redefinice. „Vypadá to, že by se ale konečně měla sepsat. Z našich jednání s politiky ze STAN, pirátů či KDU-

ČSL usuzujeme, že politická vůle pro redefinici je. Zatím ale nemáme informace, kdy by to mělo být,“ konstatovala Nejedlová.