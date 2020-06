Poslanci chtějí zákaz paramilitárních ozbrojených skupin

Zákaz zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů dostal ve Sněmovně šanci. Poslanecká předloha zamíří po dnešním prvním čtení k posouzení do výboru. Návrh také zavádí dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.