Poslanci budou řešit údajný tlak Mynáře na výměnu zlínského policejního šéfa

„Je potřeba vyslat signál komukoliv, kdo by chtěl takto nestandardně ovlivňovat personální složení policie, protože má v nějakém regionu nějaké zájmy,“ citoval Deník N předsedu výboru Pavla Žáčka (ODS). Žáček předpokládá, že poslanci se budou na záležitost ptát Švejdara, kancléřovo pozvání na jednání výboru neplánuje.

Předseda výboru pokládá Mynářovy žádosti podle serveru za nestandardní, podobně se vyjádřil místopředseda výboru Jiří Mašek z opozičního klubu ANO. „Takový člověk by do personálních věcí neměl zasahovat, to je věc policejního prezidenta,“ sdělil Deníku N.