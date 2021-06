Poslanci ANO dali Babišovi před volbami košem

„Pod tlakem koaličního partnera se stalo částečně populistické a částečně levicové,“ řekl Novinkám Juříček, majitel Brano Group, největšího tuzemského dodavatele do automobilového průmyslu, který je současně 37. nejbohatším Čechem.

A neočekává ani, že by se hnutí ANO tentokrát podařilo volby vyhrát. „Ale určitě to bude nějaký hegemon, který kolem 20 až 22 procent pravděpodobně může dostat,“ odhaduje.

Hnutí by se podle něj mělo vrátit zpět napravo. „Slušela” by mu koalice s ODS a zaměření opět na pravicovou politiku pro podnikatele, míní Juříček.

Právě na velké podnikatele podle něj totiž vláda Andreje Babiše nemyslela. Odkazoval přitom na koronavirové kompenzace, jež do podnikatelské sféry směřovaly. V tomto ohledu kritizuje zejména program Antivirus, jenž podle něj zabraňoval přesunu pracovníků v ekonomice.

Ty propuštěné by totiž podle něj v pandemii uvítaly přetížené firmy včetně té jeho. „Stále se tu myslelo na to, že polomrtvé firmy musí přežít. To byla podle mě špatná politika,“ reflektoval Juříček.