Poslanci a senátoři půl roku bez platu, navrhuje Klaus ml.

V řeči čísel by to znamenalo, že zákonodárci „položí na oltář vlasti“ minimálně 90 800 Kč hrubého měsíčně, což je jejich základní plat. Většina z nich ale pobírá funkční příplatky, které dosahují dalších desítek tisíc měsíčně. Kupříkladu předsedové výborů, klubů či delegací mají nárok na 127 800 Kč hrubého.

Zůstat by jim mohly pouze náhrady, které měsíčně činí 46 200 až 62 700 korun hrubého a slouží na dopravu, stravu a reprezentaci. Nadále by jim zůstaly také prostředky na poslanecké kanceláře, asistenty, analýzy, které ale komory vyplácí poskytovatelům těchto služeb.

„V krizi, která nás čeká, by měli jít poslanci příkladem,“ tvrdí Klaus ml. s tím, že když stát hledá možnosti omezení výdajů státního rozpočtu, měli by politici vyjádřit tímto krokem solidaritu s lidmi, kteří jsou finančně postiženi.

Debaty kolem příjmů ústavních činitelů se přitom pravidelně opakují. V letech finanční krize za Topolánkovy a Nečasovy vlády parlament přistoupil na zmrazení svých platů. V roce 2015 pak parlament rozložil růst příjmů do následujících let s tím, že v roce 2019 se vrátí do původních kolejí. To znamenalo, že tzv. platová základna, od které se platy činitelů odvíjejí, bude 2,75 násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře za předminulý rok. Nakonec ale zákonodárci kývli na 2,5 násobek.