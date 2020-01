Posádky letadel začnou v Praze kvůli koronaviru monitorovat cestující

Posádky všech přistávajících letadel by měly jednak cestující informovat a zároveň by měly upozornit osoby, které vykazují známky respiračního onemocnění, aby neopouštěly prostor letiště. Dopis letišti poslala hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

Většina cestujících z Číny se dostane do Česka s přestupem, nikoliv přímými lety, takže je nutné se soustředit na letadla ze všech destinací, dodal Vojtěch.

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá Hainan Airlines, Sichuan Airlines létá do Čcheng-tu a China Eastern Airlineslétají do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně.