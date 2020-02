Pomáhají a zachraňují životy, zákon ale asistenční psy oficiálně nezná

Naposled Českem otřásl případ z pražského Žižkova, kdy řidič alternativní taxislužby společnosti Bolt násilně vyhodil nevidomou ženu ze svého vozu, a to kvůli tomu, že s sebou měla psa. Vodicího psa. Řidič měl obavy, že by mu pes zašpinil auto, a vůbec ho nezajímalo, že klientka se bez něj neobejde. Žena sice vyvázla bez zranění, ale s psychickým šokem se bude vyrovnávat ještě dlouho.

Jediné, co osoby využívající vodicího či asistenčního psa chrání, je antidiskriminační zákon

Případ ale poukazuje na mnohem větší a závažnější problém, kterým je mezera v zákoně. V České republice totiž není nikde stanovena definice toho, co to vlastně asistenční a vodicí pes je. Dva zákony ho ale přitom zároveň zmiňují.

„Před devíti lety se nám podařilo docílit toho, že se tito psi dostali do dvou zákonů, a to do zákona o zdravotních službách a zákona o stravovacích službách,“ přibližuje Zuzana Daušová, ředitelka a vedoucí výcviku organizace Helppes, centra pro výcvik asistenčních psů.

Do nemocnic i restaurací

Díky tomu mají majitelé vodicích a asistenčních psů ze zákona zaručený vstup do všech zdravotnických zařízení, a to včetně sanitek, lázní či nemocnic, a také do všech stravovacích zařízení, jako jsou restaurace či obchody s potravinami.

Jediné, co osoby využívající vodicího či asistenčního psa chrání, je antidiskriminační zákon. „Je jasné, že nemusí každý vůz taxi služby, zejména pak ty soukromé, přepravovat psa, a to žádného. Provozovatel je ale povinný zajistit vozy, které člověka s jeho kompenzační pomůckou převezou, aby lidé nebyli kvůli svému postižení diskriminováni,“ vysvětluje Daušová a dodává, že totéž pravidlo platí i pro autobusy.

Co musí umět

A správně by měl každý pes mít v MHD náhubek. Asistenční pes ho vždy mít nemůže, a to hned z několika možných důvodů. „Ne každý je schopen psovi náhubek nasadit. Pokud se jedná například o člověka, který má záchvatovité onemocnění, pes ho probírá olizováním a nemůže mu do obličeje třískat košíkem,“ upozorňuje ředitelka Helppsa.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už před dvěma lety přislíbilo vytvořit status asistenčního či vodicího psa, který by pak mimo jiné mohl být zakotven i v zákonu o dopravě. Jasně by stanovoval i to, co takový pes musí umět. Aktuálně podle zákona nic jako asistenční či vodicí pes neexistuje.

I když oborníci volají po okamžité nápravě, nic zásadního se zatím neděje. I proto vznikla petice, která požaduje urychlené řešení. „V ní mimo jiné požadujeme, aby bylo přesně řečeno, co to asistenční pes je, ale také ukončení diskriminace lidí s postižením, kteří využívají pro zlepšení svého života psí pomocníky,“ konstatuje Daušová.

Od roku 2016 vznikají také evropské normy, které by se měly týkat právě této problematiky. Podle Daušové se v nich řeší rovněž lodní doprava či taxikáři, ale jelikož má být hotová až za tři roky, není možné na ni čekat. Navíc nebude závazná, a bude tak jen na vedení státu, zda ji přijme, nebo ne.

Jak dále Daušová upozorňuje, velké problémy s asistenčními psy jsou také ve školách, kdy je jen na řediteli, zda mu vstup do budovy umožní. „Samozřejmě musí brát v potaz i adekvátní důvody, jako například když je ve třídě těžký alergik. Pak není možné, aby jedno dítě mělo něco na úkor druhého. Řešení je ale vždy možné, pokud se chce,“ říká vedoucí výcviku Helppsa, který je jedinou profesionální neziskovou organizací svého druhu v České republice.