Polsko výrazně rozvolnilo, Češi v pohraničí tam hned vyrazili ve velkém

Zatímco česká politická reprezentace se celý víkend handrkovala, jak to bude dál s nouzovým stavem, tisíce lidí z Moravskoslezského kraje vyrazily na nákupy či za lyžováním do Polska. Naši severní sousedé se rozhodli paralyzovanou ekonomiku oživit a podmínečně otevřeli, co se dalo. Před největším nákupním centrem ve slezské Ratiboři se tak v sobotu parkoviště zaplnilo auty s českými poznávacími značkami.

„Češi tady jezdí stále, ale teď, když se otevřely úplně všechny obchody, tady zní čeština častěji než obvykle,“ řekla Právu prodavačka z nákupního centra Auchan, kde na parkovišti mělo v sobotu ráno odhadem každé páté auto českou registrační značku.

Veškeré obchody jsou v Polsku otevřeny už týden, stejně jako třeba muzea a galerie. Od pátku se přitom k otevřeným podnikům přidala kromě sportovišť a bazénů i divadla, koncertní sály a kina. Školy jsou otevřeny pro žáky od prvního do třetího ročníku už dlouho.

Kulturní instituce přitom mohou být zaplněny do 50 procent kapacity. A třeba Ratibořské centrum kultury se otevřelo i pro umělecké kroužky. „Otevřeli jsme například valentýnské kino, připravili koncert pro děti, koncert muzikálové hudby, to vše pro kapacitu 50 procent diváků. Zájem je velký, lidé volají a ptají se, co připravujeme a zda skutečně můžou přijít,“ řekla Právu ředitelka Ratibořského centra kultury Joanna Maksym-Benczew. Zdůraznila, že otevření je podmíněné na dva týdny, a to do 28. února, kdy polská vláda vyhodnotí epidemiologickou situaci.

Polsko pro Čechy: Ne déle než 12 hodin

Češi do Polska mohou podle aktuálních pravidel přijet za podmínky, že nevyužijí hromadnou dopravu a že se do 12 hodin vrátí zpět. Účel cesty není rozhodující. Pro Poláky ale při návštěvě České republiky platí odlišná pravidla. „My do Česka můžeme jen z vážných důvodů, například za prací. Rozhodně takovým důvodem nejsou nákupy. Při delším pobytu než 12 hodin se musíme prokazovat i negativním testem na covid,“ kroutí Benczew hlavou nad odlišnými podmínkami.

Nutno ale dodat, že vymáhání pravidel je velmi sporné, protože na česko-polských hranicích nejsou žádné kontroly. Řada Čechů využívá možnost nakoupit v Polsku prostě proto, že to má blíže a že je tam i levněji.