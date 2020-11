Polní nemocnice už není potřeba, ale ministr se zrušení brání

Záložní nemocnici v pražských Letňanech, za jejíž provoz zodpovídá Nemocnice Na Bulovce, vybudovala armáda na konci října. Mezitím se však nárůst počtu nakažených zpomalil a do záložní nemocnice tak dosud žádný pacient převezen být nemusel. Doposud stát zaplatil za pronájem 26 milionů korun, minulý týden pak resort zdravotnictví rozhodl o prodloužení smlouvy do 28. února. Aktuálně slouží prostory jako výcvikové středisko Červeného kříže.

I přesto, že klesá počet hospitalizovaných, by diskuse o tom, zda ministerstvo smlouvu nevypoví dříve, měla podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) proběhnout nejdříve v druhé polovině ledna. Výpovědní lhůta je však 21 dnů, a tak by se nájemní smlouva mohla zkrátit maximálně o pár dní.

„Ve chvíli, kdy by došlo k demontáži nebo úplné deaktivaci té nemocnice, jsou s tím také spojené poměrně velké náklady. A ve chvíli, kdy situace v celé Evropě je taková, jaká je, tak si myslím, že by to nebylo bezpečné," uvedl šéf resortu.

Jenže zmiňovanému argumentu – že by se nemocnice mohla ještě využít později – nenahrávají další podmínky provozovatele. Sehnal totiž již dříve avizoval, že prostory pro nemocnici poskytne nejdéle do konce února. A tak i v případě, že by došlo k nárůstu počtu nakažených, jenž se podle odborníků projeví v nemocničních kapacitách za dva až tři týdny, mohli by pacienti dorazit do zařízení maximálně na pár dní.