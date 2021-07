Politik, který vytáhne povinné očkování, prohraje voby, míní politologové

„Oproti volbám, které jsme dosud zažili, letos vidíme naprosto minimální kampaň. Zřejmě přijde až v září, kdy už lidé nebudou na dovolené a bude je víc zajímat, co jim chtějí politici říci,“ myslí si politolog Jan Bureš.

Situaci podle něj zkomplikovala pandemická opatření nebo následky tornáda na Moravě, kvůli kterému se řada akcí zrušila, aby nedráždila občany.

Nevýrazná připadá Burešovi i prezentace politiků na sociálních sítích, na nichž se to zatím hemží fotkami z opékání buřtů nebo návštěv u podnikatelů v regionech. „I tato kampaň má specifická pravidla. Zaujme mladší lidi a ti se obecně o politiku příliš nezajímají,“ dodal Bureš.

Parametry veřejných financí se budou muset změnit

Podstatné podle něj bude, co strany vytáhnou jako hlavní téma voleb. „Očekával bych, vzhledem k tomu, co se tu odehrávalo rok a půl a jaké to má dopady na stav veřejných financí, že politické strany budou akcentovat téma, jak dát do pořádku státní rozpočet a veřejné finance obecně z dlouhodobého hlediska. I před covidem se vedla debata o tom, že parametry veřejných financí nejsou dobře nastavené, např. důchodový systém,“ míní Bureš.

„Jenže to je nepopulární téma i pro dobré časy a o to víc je nepopulární v časech zlých,“ dodal politolog.

Kampaň by se měla točit okolo možného zvyšování daní nebo snižování výdajů státního rozpočtu. „A v kontextu toho navrhovat reformy ve financování zdravotnictví, důchodového systému apod. Ale obávám se, že se toho nedočkáme, protože politici by lidem museli předkládat negativní zprávy a návrhy reforem, které by nebyly populární. Obávám se, že se budou za každou cenu hledat jiná témata než ta, která jsou pro stát důležitá,“ podotkl dále Bureš.

„Buď jsou to nepopulární témata, nebo na to politici nemají dostatečné kapacity a lidi, kteří by byli schopni vymyslet pozitivní reformy do budoucna. Politické strany ztratily odborné zázemí. Politika se natolik vyprázdnila i po odborné stránce, že se obávám, že od malého množství stran můžeme čekat promyšlené koncepce a reformy,“ uzavřel.

Ráznější tón kampaně předpokládal i politolog Josef Mlejnek. I on se domnívá, že kampaň bude gradovat koncem srpna a v září. Výjezdy politiků a promítání v letním kině, které pořádá koalice Spolu, mají podle něj uvolněný prázdninový charakter.

„Ale je to otázka… Jestli v září začne další vlna epidemie covidu, tak může být gradace kampaně ohrožena. Zejména kontaktní kampaň,“ varoval Mlejnek.

Hlavní téma kampaně se podle Mlejnka těžko odhaduje vzhledem k tomu, že záleží na tom, jak se bude vyvíjet pandemie.

Kdo vytáhne povinné očkování, ten si říká o prohru

„Za normálních okolností, kdyby byl takový schodek rozpočtu způsobený něčím jiným než pandemií, tak by tématem bylo, že státní finance jsou v rozvratu. Na druhou stranu, když jsou v rozvratu kvůli pandemii a do toho uhodilo tornádo na Moravě, tak má veřejnost schodek rozpočtu tendenci respektovat,“ míní Mlejnek.

„Před volbami toto téma nikdo nebude chtít ventilovat, protože to straší lidi. Když řeknete, že máte velký schodek, tak musíte také říct co s tím, že musíte škrtat. A to je strašně nepopulární,“ dodal Mlejnek s tím, že bývalému šéfovi TOP 09 a ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi škrty v době ekonomické krize veřejnost dosud vyčítala.

„Je to podobné jako téma očkování. Každý epidemiolog vám řekne, že by bylo nejlepší povinné očkování proti covidu. Ale v kampani to nikdo z politiků neřekne. Bojí se reakce veřejnosti. Politik, který vytáhne téma povinného očkování si říká o to, že prohraje volby,“ uvedl Mlejnek.

Kampaň politických stran zatím nevnímá ani Petr Sokol. „Trochu viditelná je kampaň Spolu a SPD a u nás na venkově je vidět také Přísaha. Neexistuje kampaň ČSSD, což je s podivem, vzhledem k tomu, že ta strana nahlíží do politického hrobu. Čekal bych opačný přístup,“ řekl Právu Sokol.

Fakticky se nakonec podle něj opět před volbami vytvoří střet mezi „babišovskými“ a „antibabišovskými“ politickými stranami. „To si myslím, že bude nakonec tím hlavním tématem. Kromě toho jsem zvědavý, jak se od sebe odliší ty dvě opoziční koalice, Spolu a pirátů a starostů. Jedna bude zřejmě akcentovat pravicovější témata a druhá bude driftovat do středu. Kampaň pirátů a starostů je zatím více-méně neviditelná, což je zajímavé, vzhledem k tomu, že donedávna byli černým koněm voleb,“ dodal Sokol.

K ostřejšímu vymezení by mělo dojít podle něj i v „probabišovských“ stranách. „Jsou tam tři subjekty, které mají kolem pěti procent a ty budou muset voličům dokázat, že oni jsou ta pravá volba,“ podotkl.

Babišova kniha byla dobrý tah

Mlejnek míní, že v kampani může zapůsobit i Babišova nová kniha, kterou voličům zatím nabízí jen v elektronické podobě ke stažení. V médiích se z ní citují pasáže, lidé sdílí výňatky z knihy na sítích. Podle Mlejnka tvůrci Babišovy knihy nečekají, že by si ji lidé slovo od slova přečetli, stačí, že jí prolistují a zaujmou je některé pasáže.