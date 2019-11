Polistopadový vývoj hodnotí pozitivně nejvíc lidí

STEM uvedl, že nejpozitivněji hodnotí vývoj posledních 30 let mladí lidé. „V kategorii 18 až 29 let, tedy respondentů, kteří se narodili po roce 1989, bylo 35 procent spokojených s polistopadovým vývojem a jen 9 procent nespokojených (zbytek měl smíšené pocity). Naopak v nejstarší kategorii respondentů nad 60 let bylo nespokojených 20 procent a spokojených jen 25 procent,” uvedla agentura.