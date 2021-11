Poláci pokročili s dálnicí u hranic, obce zbrojí proti invazi

Přechod ze čtyřproudové polské silnice na dvouproudovou českou mezinárodní komunikaci, což začne brzy platit také v opačném směru z Jaroměře do Trutnova, změní trutnovské pohraničí v auty přehuštěný trychtýř.

„Poláci to zcela jistě stihnou v daném termínu. Pracují čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Nezbývá, než se připravit, abychom dočasnou dopravní zátěž vydrželi. Žádné protestní akce neplánujeme. Jsme s tím smíření,“ konstatoval starosta Bernartic Radek Hojný (nezávislý).

Výstavba dálnice D35 z Hořic do Sadové získala stavební povolení

Radnice v Bernarticích plánuje po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic a městem Trutnov osadit silnici skrz obec čidly radarů úsekového měření rychlosti a uvažuje o semaforu na přechodu, kudy procházejí děti do školy a školky.

Kamiony z baltských přístavů by měla zastavit dávno platná dopravní značka, která umožňuje na úseku z Královce do Trutnova vjezd náklaďáků s tonáží do 9 tun. Kamionová souprava běžně váží kolem patnácti tun.