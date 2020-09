Pokračující teplejší počasí zpomalí růst hub jen nepatrně

„Od pondělí do středy by mělo být polojasné počasí s maximálními teplotami 24 až 28 stupňů. V některých místech bychom se mohli teoreticky dostat ke třiceti stupňům,“ uvedl Kovařík. Když se ale člověk podívá na grafy, tak už to nebude jako v létě, že se objevily třicítky a vydržely třeba tři hodiny. Teď už mají ty nejvyšší teploty vydržet nanejvýš několik minut,“ pokračoval meteorolog.