Podmínky pro 3. stupeň nesplníme, přesto je další rozvolnění ve hře

Aby se v Česku mohly znovu otevřít všechny obchody, musejí se podle podmínek stanovených protiepidemickým systémem PES držet covidové statistiky na příznivých hodnotách sedm dní po sobě. Přesto, že tyto podmínky se do pondělí nenaplní, do třetího, příznivějšího stupně ohrožení by se Česko přesto mohlo posunout už v pondělí.