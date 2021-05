Pod hokejistovým závrtem našli nový dóm

Dóm zatím nemá jméno. Jde o prostoru 30 metrů širokou a stejně tak dlouhou, zdobenou krápníky. K tomu bylo objeveno zhruba 360 metrů chodeb. Jde o unikátní nález. V krasu již bylo popsáno 1130 jeskyní. S větším objevem se v něm již nepočítalo, protože je hodně probádán. Za velkými objevy proto míří jeskyňáři z něj do světa, například do Číny.

Závrt je kruhovitá jáma v krajině typická pro tzv. krasová území. Jde o oblasti s vápencovým podložím. Závrtem vtéká do podzemí voda z dešťů a z tání sněhu, vymývá ve vápenci chodby a tvoří z něj krápníky. Ševčíkův závrt sloužil po staletí jako odpadní jáma a první věcí, kterou jeskyňáři ze speleologické skupiny Myotis museli zvládnout, bylo prokutat se třímetrovou vrstvou všeho, co bylo do otvoru naházeno, a to od konzerv až po sklo.