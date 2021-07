Počty úmrtí se v půlce května vrátily na běžnou úroveň

„Zatímco na přelomu dubna a května byl týdenní počet zemřelých na úrovni 2,5 tisíce, na konci měsíce se již pohyboval mírně pod hranicí 2000 zemřelých, což odpovídá průměrné hodnotě z let 2015 až 2019,” konstatovali statistici.

V květnu byla zaznamenána nižší úmrtnost u osob nad 80 let. „Průměrné úrovni z let 2015 až 2019 se však již velmi přiblížila také úmrtnost ostatních seniorů (mladších 80 let) a osob středního věku. Sedmdesátníci a šedesátníci měli letos v květnu úmrtnost zvýšenou pouze o 4 procenta, padesátníci o 6 procent,” uvedl ČSÚ.