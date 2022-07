Počasí hasičům v Hřensku přece jen pomůže

Předpověď slibuje zprvu přeháňky či občasný déšť, který by se měl postupně rozšířit na většinu území. Zatažená obloha by měla vydržet i v sobotu s tím, že místy by se mohly objevit i vydatnější srážky. Ty by měly později odpoledne a ve večerních hodinách od západu ustávat. V neděli by se již měly srážky objevovat především na východě republiky.