Poblíž Babišova domu v Průhonicích demonstrovali ekologové

Aktivisté na dálku premiéra vyzvali, aby podpořil co nejrychlejší konec uhlí. Jeden z účastníků měl na sobě kostým v podobě této horniny. "Už nás nepotřebujete, nikdo už uhlí nechce. Chtěli bychom jít radši na důchod," provolával. Akce, které po celou dobu přihlíželi policisté, se obešla bez incidentů. Po necelé půlhodině protestující odešli.

Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038. Podle ekologických aktivistů je to příliš pozdě z hlediska ochrany klimatu, zdraví, ekonomických faktorů i reálného vývoje cen emisních povolenek. Poukázali na to, že část ministrů se vyslovila pro dřívější odklon od uhlí v roce 2033. Podle nich by bylo ještě výhodnější tak učinit v roce 2030.