Po třech týdnech se podle Babiše neuvolní nic

„Určitě nebudeme rozvolňovat,“ uvedl Babiš (ANO) na poslanecký dotaz, co se stane, až uplynou tři týdny přísnějších opatření. Ta platí v Česku od pondělí, naplánována jsou do 22. března.

„Ptám se vás, co máte konkrétně naplánováno, že budete dělat. Ptám se proto, že ministr Havlíček vyhlásil do médií, že občané mají vydržet tři týdny a pak se bude rozvolňovat. Řekněte občanům, co máte za strategii,“ ptal se pirátský poslanec Martin Jiránek.