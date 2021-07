Po tornádu zbývá zbořit posledních 40 domů

„Jsou to složitější případy demolic, hůř se proto odhaduje doba trvání a největší objekty, jako je třeba poškozená střední škola v Hodoníně, si hasiči nechávají na závěr. Předpokládáme, že by mělo být hotovo zhruba za 14 dní,“ potvrdil po jednání krizového štábu jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) s tím, že v zasažených obcích bude i nadále pomáhat asi 150 vojáků.

Hejtman Grolich také nastínil, kam bude po dokončení bouracích a úklidových prací potřeba přesunout pozornost. „Řešili jsme posílení stavebních úřadů Břeclav a Hodonín, aby tam bylo víc lidí, kteří dokážou rychle lidem pomoct se proplést potřebnými formalitami. Měli by to být přímo úředníci z ministerstva pro místní rozvoj, kteří mají na starosti stavební řád, takže by to mělo hodně pomoct,“ popsal Grolich. „Výstavbu nemůže komplikovat nadměrná byrokracie,“ slíbil Hamáček.