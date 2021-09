Po tornádu v Hruškách ho museli vyprostit z trosek. Stále má co dělat s opravami

Tornádo, které zpustošilo jižní Moravu, mají obyvatelé Hrušek stále v živé paměti. Jedním z nich je 77letý Miroslav Petrjánoš, který se v Hruškách narodil. Muž věří, že do zimy by mohl bydlet jako dřív. Práce však má on i další lidé v obci před sebou stále dost.