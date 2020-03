Po návratu z Itálie by lidé měli zvážit dobrovolnou karanténu, řekl Petříček

V tuto chvíli máme v systému Drozd registrovaných 3391 občanů. Dnes ještě budeme posílat pozměněná doporučení i s informací, že se plánuje přerušení spojů ze severoitalských letišť, jedná se o Milán, Benátky a Bolognu. Týká se to také Jižní Koreje, tam se pozastaví linka mezi Prahou a Soulem. Je to kvůli tomu, aby se předešlo rychlému šíření koronaviru. Situace v Itálii je pořád vážná. To, že v Miláně byly některé kulturní památky znovu otevřeny, neznamená, že bychom měli polevit v obezřetnosti.

Speciál odletěl v neděli, humanitární pomoc by měla být na místě v Pekingu. Podle mých informací všechno proběhlo v pořádku a bez komplikací. Jen bych doplnil, že se jedná o materiál, který by neměl u nás doma chybět. Jsou to materiály, které si vybraly kraje. Nejedná se o to, že bychom používali komodity z hmotných rezerv a podobně.