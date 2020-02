Pneumatiky, nádobí i staré cihly. Dobrovolníci čistili nádrž Orlík

Hladina nádrže Orlík je nyní zhruba o šest metrů níže, než bylo v minulých letech v tuto dobu obvyklé. Voda se kvůli stavebním pracím prakticky vrátila do původního koryta Vltavy a nad vodu se kromě míst zanesených odpadky dostaly také jezy, zbytky elektrárny nebo mosty, které desítky let zůstávaly skryty u dna nádrže.

Poprvé se dobrovolníci pustili do úklidu Orlické přehrady 5. února. Tehdy se akce účastnili především zaměstnanci povodí, rybáři a ochránci, kteří odpad sbírali na hůře dostupných místech. „V ten den sesbírali účastníci přes 200 stolitrových pytlů odpadků a k tomu 22 tun objemného odpadu," uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Vzhledem k tomu, že nynější akce je větší, množství sklizeného odpadu bude ještě více.

Iniciativu přišel podpořit také ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). „Je to akce, která byla naposledy před 16 lety, je to ojedinělé a zároveň bych vyzval ty, kteří tady mají rekreační chaty a chalupy, aby toho nepořádku dělali trošku méně," řekl Toman. Poté dostal od pořadatelů pytel, rukavice a vydal se po břehu sbírat odpadky. Práci věnoval asi 40 minut.

Dobrovolníci uklízeli břehy Orlíku do sobotních 14:00. „Počítáme, že v dubnu v rámci akce Uklidmě svět, ukliďme Česko se může sběr uspořádat ještě jednou, ale to už bude úklid na vyšších partiích, protože hladina do té doby vystoupá," řekl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.