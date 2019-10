Platy učitelů porostou příští rok o osm procent. Už není o čem jednat, řekl Babiš

„Myslím, že už jsme jednali tolikrát, že už ani není času. Vysvětlili jsme si, že je potřeba nějakou pohyblivou část. Chceme školy směřovat k větším kompetencím ředitelů a takto by mohly odměnit ty lepší a motivovat ty mladé. Už nemáme o čem jednat,” řekl ve středu po jednání vlády premiér Babiš.

Po měsících sporů o to, jak vzrostou od roku 2020 platy učitelů, je tak debata podle premiéra i ministra školství konečně u konce.

Plaga tak ustoupil z dříve představené varianty nárůstu tarifní složky, kdy měli všichni dostat navíc 2700 korun a zbývající čtvrtina peněz měla jít na odměny. Podle odborů by toto přidávání ve srovnání s jejich požadavkem bylo výhodné pro 23 tisíc vyučujících v nižších platových třídách, kolem 142 200 pedagogů by dostalo méně. Pevné navýšení by pomohlo především mladším pedagogům, procentuální růst zajistí vyšší ohodnocení i starším učitelům. Vláda celkově počítá se zvýšením sumy na platy učitelů o 10 procent, tedy o 11 miliard korun.