Plagovi se nelíbí Prymulův nápad zavřít druhý stupeň ZŠ

Prymula mu opakovaně sliboval, že opatření budou projednávána s resortem školství v předstihu. „Stejně jako na zdravotnictví i u nás vycházíme ze zahraničních studií, chci se tedy bavit nad tvrdými daty a s férovými argumenty, která opatření budou fungovat co nejlépe,“ dodal Plaga. Nabízelo by se aspoň přidat centrálně dva dny volna před státním svátkem ve středu 28. října.

Po něm totiž už jsou vyhlášeny dvoudenní prázdniny. Kdyby školství přidalo prázdniny v pondělí a úterý, vzniklo by i s víkendy vcelku bezbolestně devítidenní souvislé volno od 24. října do 1. listopadu. To by mohlo významně omezit šíření covidu ve školách.