Plaga slibuje: Učitelům do roka průměrně 45 tisíc

Rozhodl jste se rozporcovat 10 miliard určených na devítiprocentní navýšení platů pedagogů základních a středních škol tak, že 37 procent půjde na tarify, 25 procent na nárokové příplatky a zbytek na nenárokové odměny. Proč zrovna takto?

Objem pro navýšení platů učitelů v roce 2021 plně odpovídá tomu, co jsme deklarovali už v roce 2019, že na konci roku 2021 bude plat pedagogických i nepedagogických pracovníků škol o 50 procent vyšší než v roce 2017.

Dlouhodobě však prosazuji, že se musí navýšit podíl nadtarifní složky platu, abychom se přiblížili normě v OECD. Když jsem nastupoval do funkce, tak studie ukazovaly, že jsme měli extrémně nízkou nadtarifní složku platu. I proto se držím filozofie, že ten, kdo je odpovědný za školu a má povinnost odměňovat učitele podle výkonu, je ředitel, který k tomu musí mít prostředky od státu.

Proč ale takto?

Kdyby šla většina peněz, které ministerstvo vybojuje, do tarifů, tak oceníme hlavně starší učitele. Já jsem pro, aby právě ti starší učitelé byli odměňováni v rámci nárokové složky, pokud třeba uvádějí do praxe ty mladší. To posílí ta čtvrtina objemu na nárokové odměny.

Stejně tak bude možnost zvýšit třídnické příplatky. Bude tedy možné příplatek na třídnictví a příplatek za vedení zvýšit z 1500 na 3000 korun. U mateřských škol, kde je jen příplatek za vedení, jdeme z 1000 na 1500 korun. Nerad bych, aby se na ředitele v covidové době zapomnělo.

Proč jste toto rozvrstvení neprobral s odbory a představiteli vedení škol?

Není to obcházení sociálních partnerů, jen nebyl čas. Nebylo jisté, zda bude rozpočet schválen, nebo jestli se budeme pohybovat v rozpočtovém provizoriu. A vystřelení jakéhokoli čísla do mediálního prostoru by v případě provizoria vyvolalo deziluzi u pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Když ministerstvo práce a sociálních věcí předběžně navrhlo navýšit tarify o devět procent a zbytek poslat do odměn, spokojení byli všichni. Proč u toho nezůstat?

Bylo by to jednodušší, ale ne správné.

Odbory připomínají, že letos mimořádné výkony předvedli všichni, tak proč je za to plošně neocenit? I vy jste si chválil učitele napříč věkovými skupinami.

Stojím si za tím, že většina učitelů zareagovala na jaře skvěle. I proto by měl mít ředitel větší nástroj ocenit ty, kteří udělali obrovský pokrok. Postoj ministerstva bude v budoucnu doceněn.

Zcela zapadá, že zvyšujeme také tzv. ostatní neinvestiční výdaje (například na učební pomůcky, IT vybavení nebo vzdělávání kantorů) z 1,9 na 3,2 miliardy. O více než 50 procent meziročně. Pro rozvoj školství jsou zapotřebí i jiné složky.

Jak tedy budou na konci příštího roku vypadat průměrné platy?

Připomínám, že nemluvíme o tabulkovém platu, ale o průměrném platu za celý rok 2021, který nemá každý. Patří do něj i příplatky a odměny. V porovnání s průměrem roku 2017 tam bude podle vládního programu navýšení o 50 procent. To znamená, že učitelé budou mít průměrně kolem 45 tisíc. Letos by měl být průměr přes 40 tisíc. Celková čísla za rok 2020 budeme mít na přelomu března a dubna.

Jaký bude podíl tarifu a nadtarifu?

Tarif bude činit v průměru 83 procent platu a nadtarif 17 procent. Tarif, jako je třeba základní nástupní plat učitele, se z roku 2017 navýšil z 22 620 na 32 170 korun pro rok 2021. Nejvíce učitelů máme ve dvanácté platové třídě s praxí nad 32 let. Tam je posun z 29 500 korun v roce 2017 na 41 940 korun v roce 2021. Letos tarif činil 40 320 korun.

Na nepedagogické pracovníky bude celkově o čtyři procenta peněz víc, ale tabulky tam nehrají roli. Startovali jsme v roce 2017 na průměru necelých 16 tisíc a měli bychom končit na skoro 24 tisících, což opět odpovídá vládnímu závazku.

Když se podíváme na vysoké školy, tak třeba docent má na plný úvazek 27 tisíc hrubého měsíčně. Co s tím?

Tabulky vysokých škol se liší mezi školami i mezi fakultami. Vnitřní mzdový předpis je součástí jejich autonomie a ministerstvo do nich nemůže zasahovat.