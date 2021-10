Plaga: Inflaci pokryjeme všem

„Jsem velmi rád, že se mi podařilo jako jedinému z ministrů dohodnout to, že dostaneme 3,5 procenta objemového do rozpočtu regionálního školství. Je to pro nás jednoznačně lepší varianta než plošné přidání 1400 korun. Pomůže nám to pokrýt inflační náklady u všech pedagogických pracovníků, které v tarifních tabulkách máme,“ sdělil včera Právu Plaga.