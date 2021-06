Petříček odstoupil z pražské kandidátky ČSSD do voleb. Kritizoval kšeftování s hlasy

Bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček odstoupil z pražské kandidátky ČSSD do sněmovních voleb. Udělal to v reakci na úterní zprávu, že předsednictvo pražské buňky strany navrhlo místo něj do pozice lídra tamní kandidátky současnou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou.