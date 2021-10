Petičními stánky Prahy sobě u volebních místností naštval Čižinský i své příznivce

Hnutí Praha sobě (PS), které vede starosta Prahy 7 a pražský zastupitel Jan Čižinský, sbíralo během sněmovních voleb v pátek a v sobotu přímo před volebními místnostmi podpisy pro svou kandidaturu v komunálních volbách, jež se budou konat příští rok.

„Praha sobě právě na sedmičce obsadila vchody do volebních místností a dělá si tu kampaň na příští volby. Těžko hledám slušná slova. Zneužít toho, že lidé přes vás musí chodit do volebních místností pro vlastní agitku, to je totální politické dno. Každá partaj má 365 dní v roce a nespočetně míst k tomu, aby si tam dělala agitku, jakou chce. Pokud dotyční nedokáží ctít jediné místo a jediný den v roce, kam politická agitka nepatří, tak je mi líto,” zkritizoval postup na sousedské facebookové skupině Letenská Parta obyvatel Prahy 7 Pavel Š.

Pod příspěvkem se rozběhla téměř okamžitě diskuse, kde značná část lidí počínání hnutí, které vede sedmou městskou část, odsuzují a naznačují, že jde o porušení zákona o volbách. Stánky před volebními místnostmi se neobjevily pouze na Praze 7, ale i v jiných pražských obvodech.

„Podepíšu vám to jindy”

Čižinskému tento postup vyčítají i příznivci a voliči Prahy Sobě. „Jsem váš volič, ale upřímně je to pro mě na hraně. Takže vám to podepíšu někdy jindy,” odsoudil akci jeden z podporovatelů hnutí v debatě pod facebookovým příspěvkem Čižinského, který zvolený postup hájil.

„Petici jsem podepsal, ale asi bych to tak nedělal. Jednoduše tím zbytečně nahráváte. Překvapilo mě to. Volby jsou svátek, mají být klidné. Máte plno času, příležitostí a míst, kde vše v klidu později posbíráte,” napsal další.

Praha sobě žádný problém nevidí

Volební zákon říká, že jakákoliv volební agitace je v blízkosti volebních místností zakázaná. „V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty,” stojí v normě.

Přímo v diskusi postup hnutí hájil jeho zastupitel na Praze 7 Martin Tománek, podle něhož o porušení zákona nejde. Potvrdila to i pražská policie, která jeden ze stánků zkontrolovala.

Téhož názor je i sám Čižinský. „Nevedeme volební kampaň do těchto ani jiných voleb. Prostě dle zákona sbíráme podpisy pod petici, kterou po občanských kandidátkách vyžaduje zákon pro komunální volby. Ptáme se Pražanů, jestli smíme ode dneška za rok kandidovat. To je vše,” ohradil se vůči kritice na svém Facebooku Čižinský.

Nevhodné. Zatížili volby marketingem, míní politolog

Ačkoliv tedy volební zákon zřejmě Čižinského Praha sobě neporušila, přinejmenším se mohla dopustit neetického chování vzhledem k volbám, svátku demokracie. Například podle politologa a vedoucího katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Tomáše Lebedy toto počítání není vhodné a může to do budoucna odstartovat nežádoucí trend.

„Oni (Praha sobě) si musí zodpovědět, jestli jim za to ta kontroverze s tím spojená stojí. Jestli jim to opravdu stojí za to, že se teď bude hovořit o tom, že šlo o nějaké zneužití voleb v jejich zájmu. Mně osobně přijde nevhodné něco takového dělat, když jdou v případě parlamentních voleb lidé k urnám,” uvedl Lebeda na dotaz Novinek, jak se na počínání uskupení dívá.

Současně upozornil, že Praha sobě by tím mohla dát do budoucna nežádoucí návod jiným hnutím a marketérům, jak využít voleb a hromadění lidí u volebních místností pro své zájmy.

„Otevřeli tím nový přístup k tomu, jak můžeme pojímat to, že lidé chodí do volebních místností, a marketingově to využít. Před volební místnosti se postaví nejrůznější skupiny se svými marketingovými programy a budeme mít za chvíli volby zatížené tímto jevem,” doplnil.

Podobně se na svém twitterovém účtu vyjádřil i starosta Prahy 9 a pražský zastupitel Tomáš Portlík (ODS), který postup Čižinského hnutí zkritizoval.