Pětice Čechů se z Číny vrátí v neděli

Do Prahy by měl české občany v neděli dopravit z Bruselu vojenský speciál. Budou hospitalizováni v pražské Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě.

Česko je připraveno případně vyslat speciál pro své občany, kteří by se mohli dostat do potíží v zahraničí kvůli tomu, že mají rezervované letenky na zrušené spoje. "Monitorujeme situaci, zatím to řešíme ve spolupráci s jinými zeměmi," řekl Babiš.