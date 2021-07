Pět let čekali na peníze na kruhový objezd, teď čelí kritice

„Ráno se dostat do práce, to chce hodně trpělivosti, kolony jsou nejmíň na půl hodiny. Proč to silničáři nekoordinují a s jednou ze staveb nepočkají…,“ zlobí se místní obyvatelé, kteří se musí denně probojovávat kolonami a kritizují načasování stavby.

„Stavební povolení na kruhový objezd máme už pět let, ale pořád jsme čekali na peníze. Kvůli tomu jsme stavební povolení museli třikrát prodlužovat. Teď jsme peníze konečně dostali a musí se podle pravidel dotací utratit, jinak bychom o ně přišli. Stavbu už jsme odložit nemohli, protože by peníze dostal další zájemce,“ řekl Právu starosta Postřižína Radim Fojtů (ANO). Kruhový objezd by podle něj měl být hotový do listopadu.