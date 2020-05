Peltovy odposlechy: „Faltýnkovi a klukům z Hradu se musí vyhovět“

Dvojice ovšem netušila, že v bytě detektivové rozmístili odposlouchávací zařízení. Ta zaznamenala, jak Pelta na adresu Faltýnka řekl, že „jsou z něj všichni zklamaní, že se z něj stává klasický výběrčí pro sebe“. Na to Kratochvílová reagovala, že místopředseda ANO jí ukázal stejný seznam jako Karel Březina. U tohoto vlivného pražského sociálního demokrata policie našla soupis několika žádostí, jimž prý mělo ministerstvo školství vyhovět.

S šéfem poslanců ANO se měla setkat ve Sněmovně. „Táhlo to z něho jako ze sudu,“ domnívala se při osobním hovoru s Peltou Kratochvílová. Faltýnkovi se prý bránila, „že umí všechno, ale že nemůže obhajovat projekty, které už vypadnou na formálním hodnocení“. Navrhla tedy řešení, že propojí starostu Jeseníku s někým od ní.

A náměstkyně pro sport předestřela, jak hodlá prosadit nedostatečnou žádost Jeseníku: „V tom Jeseníku to budu dělat tak, že když vlastně jim chybí papíry, které nedodali, a vypadli z formálního hodnocení, tak já řeknu, že se ztratily na sekci sportu, oni napíšou místopřísežní prohlášení a já je tam zařadím“.

Při hovoru ze 27. ledna 2017 Pelta s Kratochvílovou zavedli v této souvislosti řeč na projekt Školního sportovního klubu Bílovec. Tehdejší šéf fotbalu podle odposlechu požadoval, aby tato žádost o dotaci 13 milionů korun prošla. „Je to Nejedlý a on musí být,“ vysvětlil na záznamu odposlechu Pelta.

Kriminalisté dávají s Nejedlým do souvislosti i žádost o dotaci pro futsalový klub Era-Pack Chrudim. To je z Hradu, okomentoval to podle obžaloby Pelta.