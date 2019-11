Pečuje o nemohoucí matku. Úředníci odmítli pomoc

„Občan ani neví, co je špatně, protože rozhodnutí nebyla řádně odůvodněna. Rozhodnutí je nepřesvědčivé, a to přitom řízení trvalo dvakrát déle, než mělo,“ dodala ochránkyně.

Žena pečuje o matku dlouhodobě. Využívá k tomu i příspěvek na péči, který byl matce již před lety přiznán ve druhém stupni závislosti, což znamená, že pobírá měsíčně 4400 korun. V lednu 2018 požádala o zvýšení stupně závislosti na vyšší, a to třetí stupeň. Matka je již nemohoucí. Znamenalo by to zvýšení příspěvku, a to až na 12 880 korun měsíčně.