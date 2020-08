Patnáctiprocentní daň z příjmu má šanci. Díky pravici

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová Právu sdělila: „Andrej Babiš by měl vysvětlit, proč chce superhrubou mzdu zrušit teď, když měla být zrušena již více než pět let, kdyby to sám nezarazil. Takhle to je jen hra. Ví, že pro koaliční partnery je 15procentní zdanění hrubé mzdy nepřijatelné, ale on bude za hrdinu, kterému to kazí ti druzí.“