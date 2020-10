Otevřeno jen 10 hodin týdně. Před úřady se tvoří fronty

„Za tři čtvrtě hodiny jsem ušla ve frontě asi 20 metrů. Čekala jsem ale, že to bude horší,” popisuje paní, která se do fronty vybavila knížkou.

„Já si pro jistotu nechal volno a počítám, že tak do těch šesti hodin tu budu,” uvedl respondent na konci fronty.

Opatření zatím platí pouze na území České republiky. V případě, že motoristé budou potřebovat výměnu průkazů například kvůli cestám do zahraničí, doporučuje ministerstvo využít rezervačních systémů. O nový doklad lze požádat tři měsíce dopředu.

S podobným omezením úředních hodin by měly přijít i další instituce. Ve středu omezila vláda přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) na tiskové konferenci tvrdil, že by se neměly tvořit fronty. Lidé by se podle něj měli objednávat předem.

„Všude tam, kde je to možné nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office," uvedl ministr. Upřednostnit je podle něj třeba písemný, elektronický nebo telefonický kontakt, dokumenty by se měly předávat jen přes podatelnu. Agendy, které nejsou nezbytné, by se podle ministra měly omezit.