Otevřely se obchody s dětským oblečením i obuví. S „dospěláckými“ velikostmi ale může být problém

Po rozvolnění vládního opatření proto společnost F&F rozšířila prodej v dětské kategorii, a to pro děti do patnácti let. Již dříve nabízela sortiment pro děti do sedmi let.

Pokud je dítě rozměrově větší, nemusí to být nutně všude problém. „V případě, že by přišel rodič, který by potřeboval nějakou větší velikost pro svoje dítě, tak my mu samozřejmě pomůžeme to vybrat v případě, že by se jednalo o velikost, která se momentálně nachází za páskou,“ vysvětlil mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček.

To znamená, že rodič musí využít služeb zaměstnance provozovny, nemůže si věci za páskou vybírat sám. A to i v případě, že přijde bez dítěte.

Pracovníci prodejny jsou ochotní prodat dětem i dospěláckou velikost. Foto: Novinky

„Samozřejmě my věříme v poctivost zákazníků a věříme, že toho nikdo nebude zneužívat,“ říká Koukolíček.

Stejně tak přistupují i k obuvi. Zpřístupněna je veškerá obuv, tedy nejen dětská, ale i dámská a pánská. „Řada dnešních děti v patnácti letech má velikost vyšší než 40 a z toho dětského sortimentu by si skutečně nevybrala, tak z toho důvodu jsme zpřístupnili celou škálu velikostí. To znamená i ty boty, které jsou primárně určené pro dospělou populaci, ale řada těch patnáctiletých má velikost 42,“ vysvětlil mluvčí.

„Už jsme to potřebovali. Děti rostou jako z vody, takže jsme rádi, že můžeme jít fyzicky nakoupit, ať už oblečení, nebo boty,“ svěřila se Novinkám jedna z nakupujících maminek.

V obuvnické prodejně Deichmann ale takhle benevolentní nejsou. „Stává se, že někteří zákazníci nás prosí, že by si rádi koupili jiné zboží než dětské, ale musíme je odkazovat kvůli vládnímu nařízení na náš e-shop. Stejně tak u dětí, které mají dospělou velikost, my máme juniorskou do velikosti 41,“ uvedla Novinkám vedoucí prodejny Eliška Šantorová s tím, že lidé momentálně nakupují hlavně zimní obuv.

„Já jsem na otevření obuvnictví čekala jako na smilování. Dcera potřebuje zimní boty, ale koupíme i něco na jaro, než to zase zavřou. Na jaro bych potřebovala i já, ale vypadá to, že budu muset vydržet s tím, co mám,“ řekla s úsměvem nakupující maminka s dospívající dcerou.

Pro nákup dětské obuvi otevřela své obchody nejen síť Deichmann, ale i prodejny Baťa.

„Okamžitě po otevření prodejen jsme zaznamenali značný zájem zákazníků o obuv pro děti i teenagery. Naše prodejny jsou poměrně velké, a proto nevznikají žádné problémy s ohledem na povolené množství zákazníků v prodejně,“ řekla včera ČTK marketingová manažerka společnosti Baťa Denisa Jandová.