Ostrava zavádí regulaci reklamy

Dodala, že město v souvislosti s těmito změnami vydalo manuál, který podnikatelům a majitelům daných objektů usnadní orientaci v tom, jak by měla jejich reklama vypadat. „Připravujeme také informační kampaň, spustili jsme web www.ostrava360.cz, nabídneme podnikatelům konzultace. Připravujeme i videonávody a také dotační program, který by podnikatelům pomohl s náklady na výměnu reklamy či její pořízení,“ upřesnila náměstkyně.

Přestože nové nařízení začne platit už od ledna, město dává roční lhůtu na to, aby se reklama v ulicích přizpůsobila novým pravidlům. „Máme tady i jednu výjimku, a to jsou markýzy. Zde bude lhůta na jejich výměnu dva roky,“ upozornila Bajgarová.

„To mi ani neříkejte, právě jsme nechali udělat nový štít. Takže teď vlastně nevím, zda to máme správně? Jak se to dozvím? A když to nebude dobře, kdo mi to zaplatí?“ reagovala například majitelka večerky v jedné z ostravských památkových zón. Doplnila, že samozřejmě aktivitu města chápe, ale že nejvíce ji teď zajímá ten dotační program. „Měli jsme teď obrovská vydání s EET, tržby klesají. Jsme rádi, že zaplatíme plat zaměstnancům. Na nový štít jsme dlouho šetřili,“ zkonstatovala podnikatelka.