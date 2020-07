Osekaná verze evropského zabezpečení i mobilní aplikace mají chránit regionální železnice

Do roku 2025 by mělo na českých tratích fungovat společné evropské zabezpečení ETCS. „Systém ETCS je zabezpečovač, který zcela eliminuje lidský faktor a zamezí případným srážkám vlaků. Jde ale o mnohem sofistikovanější interoperabilní, a tedy drahý systém, který umožňuje jízdu hnacího vozidla po všech tratích, které jsou tímto systémem vybaveny,“ vysvětluje pro Novinky mluvčí firmy AŽD Praha Jiří Dlabaja, která systémy dodává.

Právě jeho vysoká cena je ale problém. Zabezpečit tímto systémem i regionální tratě, kde je provoz malý, by bylo totiž moc nákladné. Dopravci i výrobci zabezpečení tedy vymýšlejí systémy, které by mohly být ETCS alternativou. „Vývojoví pracovníci AŽD vytvořili na základě Radiobloku systém ETCS Effective. Jde o levnější variantu ETCS,“ říká Dlabaja.

ETCS Effective má být podle Dlabaji „osekaná“ verze společného evropského zabezpečení. Jednodušší má být pak jak v mobilní části, tak i co se týče instalace celé infrastruktury. „Datovou sítí GSM-R, která je součástí systému ETCS, se vybaví pouze dopravně komplikovaná místa,“ popisuje mluvčí AŽD.

S alternativním zabezpečovacím zařízením přišly i České dráhy. Ty od tohoto týdne začaly testovat mobilní aplikaci, které funguje na bázi sdílení aktuální polohy. Strojvůdce upozorní na to, že se na trati pohybuje jiný vlak.

Aplikace bude součástí tabletů, kde má každý strojvůdce pokyny pro danou trasu, na které zrovna působí. Aplikace je upozorní na to, že se mají ve stanici, kde se křižují vlaky, hlásit dispečerovi.

České dráhy aplikaci vyzkouší na třech tratích, a to Karlovy Vary–Potůčky, Choceň–Litomyšl a Domažlice–Tachov. „Do konce prázdnin chceme dát aplikaci k dispozici všem našim strojvedoucím, kteří jezdí na tratích se zjednodušeným řízením dopravy D3,“ doplnil Nebeský. To znamená, že provoz řídí dispečer, kterého musí strojvedoucí na určených místech telefonicky žádat o povolení k další jízdě.

Jenže Radioblok neodpovídá evropským normám. „Systém vznikal někdy kolem roku 2012 jako reakce na mimořádné události na regionálních tratích, kdy umírali lidé. Tedy v době, kdy nebyly jasné specifikace ETCS a nebylo jasné ani to, jaká úroveň ETCS bude v ČR instalována,“ popisuje dále mluvčí AŽD.

Vláda chce do roku 2022 investovat do železničního zabezpečení čtyři miliardy korun. Ty chtějí vynaložit především do lepšího zabezpečení na přejezdech.