Ornitologové se snaží mladobucká čápata sledovat i v Africe

„Identifikovat čápata na tahu do Afriky, a samotném zimovišti, kde by už měli být, je dílem náhody. Pokud se to podaří, okamžitě dostaneme od kolegů zprávu o jejich posledním výskytu,“ popsal ornitolog Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Petr Kafka. „Bohužel nebylo možné čápata i dílem covidu vybavit vysílacími čipy. Nejsou pro auta, natož pro ptáky,“ podotkl.