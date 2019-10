Oráči přijeli do Žabčic ukázat své mistrovství

Ty nejlepší brigádníky měli v sobotu na pozemcích Školního zemědělského podniku Mendelovy univerzity v Žabčicích na Brněnsku. Právě do jejich polností vyrazili mistři polních prací. Velkou pozornost po zásluze budili oráči s koňmi. Devět dvojspřeží reprezentovalo domácí i slovenské soutěžící.

„Počasí spíše vadí nám než koním. Ale aspoň není půda tak vyschlá. U nás bylo hodně sucho, to byl větší problém pro orání, než deštivý den,“ řekl Právu. S prací s koňmi má bohaté zkušenosti, stará se o ně od dětství. Doma častěji jezdí v rámci agroturistiky třeba s návštěvníky na zříceninu hradu Strečno, ale i s orbou mají zkušenosti. Však si také vysloužil nominaci na závod v sousední České republice.

„Není to jednoduché. Doma ořeme dvojákem (dvojradličným pLuhem – poznámka redakce). S jednoduchým se setkáváme jen na soutěžích. A musel jsem měnit sestavu koní, původně plánovaný má napuchlé koleno,“ řekl Chromec.

Práce s koňmi má své kouzlo, ale obnáší spoustu povinností. „Každé ráno vstát nakrmit koně a vykydat, na oběd to samé, večer zase, v létě nachystat seno. Jet na dva týdny na dovolenou to prostě neexistuje. Kůň není traktor, nejde vypnout klíček, odpojit baterku a může stát půl roku. Kůň je spousta starostí, přesto to dělám,“ dodal.