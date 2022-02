Oprava Barrandovského mostu má odstartovat na počátku května

Rekonstrukce je rozložena do několika let, kdy doprava bude omezena vždy pouze částečně a jenom část stavební sezony. Doplňovat se budou přepínací lana, izolace nebo svodidlové zídky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Vyměněny budou povrchy vozovek a TSK opraví části, kde jsou chodníky a rovněž svodidla a osvětlení.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. V roce 2020 byla otevřena nová lávka z Císařského ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci roku 2017. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most, jejichž opravu TSK připravuje. V případě Libeňského mostu již vybrala dodavatele a práce by měly začít letos. Rekonstrukci vyžaduje také Palackého most.