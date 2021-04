Opozice: Vyčistit ruskou ambasádu. Zametat s námi nebudou

My jsme dali ruským “diplomatům” na vyhoštění čas 48 hodin, oni našim 24 hodin a ještě zvýšili počet! Žádám @jhamacek zkraťte jim to okamžitě o 24 hodin! Takto s námi zametat nebudou!!

„Mariane, vůbec tomu nerozumíš a chceš na tom vytloukat politické body. ČR musí držet slovo. Navíc pro ty Rusy musí přiletět letadlo. Nebo ty je do Moskvy odvezeš? Je to od Rusů nefér, ale my to zvládnem, pošlem speciál a odletíme se vztyčenou hlavou,” reagoval na Jurečkův požadavek Hamáček.