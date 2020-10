Opozice tepe vládu kvůli restrikcím

Šéf lidovců Marian Jurečka Právu řekl, že vláda nemůže čekat od opozice podporu, když od premiéra ani od ministra zdravotnictví nedostává podklady. „Chybělo mi, že by svá tvrzení podpořili daty. Řekli nám ústně, že tam a tam dochází nejčastěji k přenosům, ale tomu mohu věřit, nebo nemusím. Ale když jde o takový zásah do společnosti, vzdělávání a podnikání, tak mi pouze ústní tvrzení přijde hodně málo,“ poznamenal Jurečka.

Dodal, že vláda by měla zajistit lepší trasování nemocných. „To nezvládají. Apeloval jsem, aby se vytáhli úředníci např. z dozorových orgánů, kteří umí komunikovat, že nestačí žádat pouze call centra,“ řekl Jurečka.

Lidovcům chybí také větší pomoc podnikatelům. „Je zásadní zachraňovat životy, ale i živobytí lidí. Kompenzace pro podnikatele, které vláda navrhuje, považujeme za nedostatečné, protože zavírání hospod a hotelů dopadne i na další obory, které ale kompenzace nedostanou,“ řekl Jurečka.

První místopředseda STAN Jan Farský podle svých slov Babišovi řekl, že zavření škol by mělo být až to poslední. „Nejen z důvodů vzdělávání, ale zavře to firmy, služby, je to maskovaný lockdown. Měli by udělat všechno možné před zavřením škol. Školy musí mít přednost před bary,“ řekl Právu.

„Vláda to nezvládá, nejvíc o tom vypovídá fakt, že premiér sháněl v okolních zemích lůžka pro české pacienty. Dostali nás do šílené situace jen proto, že opatření odkládali po volbách, aby v nich získali víc procent,“ dodal Farský.

Pravá ruka neví, co dělá levá

Podle pirátů by měla vláda zveřejnit modely a predikce zahlcení zdravotnického systému. „Na přípravu země na druhou vlnu se vláda fakticky vykašlala, místo toho dělala kampaň do krajských voleb a teď doslova obětuje životy lidí v zemi,“ uvedl šéf pirátů Ivan Bartoš. Chaos podle něj pokračuje. „Lidé vládě nevěří a vláda není schopna si důvěru získat. Proto žene zemi do lockdownu,“ dodal.

Šéfce TOP 09 Markétě Pekarové Adamové také chybí důkazy, že opatření jsou správně cílená. „Z toho, co nám předvedli, to vypadá, že pravá ruka neví, co dělá levá. Zcela mi chyběl promyšlenější přístup založený na datech a predikcích,“ řekla Právu Pekarová.

Dodala, že na premiéra apelovala, aby vláda více pomohla podnikatelům a přijala návrhy TOP 09 na urychlené přijetí tzv. odškodňovacího zákona nebo odložení EET a splatnosti odvodů, zejména sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury chybí větší pomoc podnikatelům a firmám. „Je potřeba chránit ohrožené skupiny, chránit zdraví a životy, ale ekonomika s tím musí jít ruku v ruce,“ řekl Okamura.