Omezení, která platí i po dnešku

Ty zůstávají zavřené s výjimkou prvních ročníků základních škol a přípravných tříd, kde docházka není povinná, a posledních ročníků základních a středních škol. Maturanti do školy můžou, stejně jako žáci devátých tříd, v jedné třídě může být maximálně patnáct žáků. Žáci speciálních škol se zatím do lavic vrátit nesmí, během června by se ale tyto školy mohly otevřít také.