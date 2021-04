Odvolejte Havlíčka, vyzvala část opozice Babiše

Ministerstvo průmyslu minulý týden oznámilo, že v souvislosti s dostavbou elektrárny neosloví čínskou společnost, zatímco ruský Rosatom mezi zájemci zůstal, a to navzdory varování zpravodajských služeb. Dalšími zájemci jsou francouzská EdF, jihokorejská KNHP a kanadsko-americký Westinghouse.

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan v této souvislosti zdůraznil, že pokud by jeho hnutí, které bude v nadcházejících volbách kandidovat spolu s Piráty , převzalo politickou odpovědnost, nepočítá v projektu dostavby se zapojením čínských ani ruských firem.

„Po případném převzetí politické odpovědnosti po parlamentních volbách bychom v projektu dostavby Dukovan pokračovali jenom s firmami, které nepředstavují geopolitické a bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Byly by to země, kde je vymahatelnost práva jasná a daná, země, které proti České republice nevedou dlouhodobě hybridní útoky, země, které by se mohly stát při tak důležitém projektu České republice partnery,” dodal Rakušan.