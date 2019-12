Odvolaný ředitel NÚKIB Navrátil: Nesouhlasil jsem s argumenty premiéra o mém odvolání

Byl jste včera (v pondělí) odvolán? Z jakého důvodu? Co vám řekl pan premiér a vláda?

Měl jsem setkání s panem premiérem a panem místopředsedou Hamáčkem a zazněla tam podobná slova, jaká zazněla v podstatě oficiálně.

Což znamená?

Špatný manažer, špatný odborník a podobně. Špatná komunikace.

Co jste jim na to řekl?

V podstatě jsem k tomu vyjádřil svůj názor a zdůraznil jsem to, že se domnívám, že za člověka hovoří činy a já jsem byl deset, jedenáct let ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), kde si myslím, že jsem ten úřad stabilizoval. A když jsem z něj odcházel, tak měl vynikající pověst.

V době, kdy jsem byl ředitelem NBÚ, tak jsem od roku 2011 začal budovat kybernetickou bezpečnost v rámci státu. Tuto kybernetickou bezpečnost jsem vlastně vybudoval, samozřejmě se svými spolupracovníky, včetně zákona o kybernetické bezpečnosti, který jsme prosadili tak, že byl prohlasován v parlamentu a Senátu všemi možnými hlasy, což bylo neuvěřitelné.

Vytvořili jsme tehdy Národní centrum kybernetické bezpečnosti, velice úspěšné. Posléze z toho vznikl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). A za ty dva roky, domnívám se, a není to jen můj názor, ale zaznívalo to i včera všude, že tento úřad má vynikající pověst jak v zahraničí, tak doma.

Takže kdybych byl špatný manažer, tak se domnívám, že bych toto nedokázal. A navíc zákon o kybernetické bezpečnosti je ve světě velice ceněn. Obrací se na nás různé státy, teď naposledy Japonci, kteří chtějí o tomto zákoně diskutovat, je to jejich vzor. Samozřejmě jsem já manažoval tento zákon, a kdybych nebyl odborník, tak by se mi to asi nepodařilo.

Objevily se spekulace, že za vašim odvoláním by mohlo být loňské varování NÚKIB před hardware a software společností Huawei a ZTE. Myslíte si, že na tom může být trocha pravdy? A obecně k tomu varování: Pořád si za ním stojíte?

Nejdříve k té první záležitosti: Vláda má právo odvolat, koho chce, dokonce i bez udání důvodu. To je právo každé vlády a já to naprosto akceptuji. Samozřejmě každý ředitel s tím musí počítat.

A jak říká kolega Jiří Lang (bývalý šéf BIS a nyní ředitel NBÚ, pozn. red.), každý ředitel musí mít nachystány bedny od banánů, aby se byl schopen rychle ukončit. Takže v podstatě vláda k tomu má právo a já skutečně nebudu spekulovat o těch důvodech.

Pokud se týká varování, dnes je to shodou okolností rok, co jsme vydali to varování před technologiemi Huawei a ZTE s tím, že varování je vlastně institut ze zákona o kybernetické bezpečnosti, kdy subjekty, které podléhají zákonu, tedy ty, které provozují kritickou informační strukturu, významné informační systémy a provozovatelé základních služeb musejí při provádění analýzy rizik hodnotit prvky Huawei a ZTE, že je to vysoká hrozba, a zohlednit to při té analýze rizik.

To varování za ten rok bylo úspěšné. Subjekty, které podléhají tomuto zákonu, to akceptovaly, zařizují se podle toho, snaží se ta rizika snižovat. Samozřejmě je to určitý proces, některá zařízení nelze vyměnit.

Také je to cesta, jak nenakupovat zařízení při nových výběrových řízeních, a tady vlastně je už první úspěch, protože technologie Huawei byla vyřazena ministerstvem životního prostředí a ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) rozhodl, že to bylo správné rozhodnutí, a toto nabylo právní moci.

Vrátím se zpět k vašemu konci. Pochopil jsem správně z vašich slov, že jste nesouhlasil s těmi argumenty pana premiéra a vicepremiéra o vašem odvolání?

Samozřejmě ano, ale vláda má prostě právo mě odvolat, takže mě odvolala a taková je situace.

Takže ano, nesouhlasil?