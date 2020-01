ODS čeká rychlý kongres. V neděli chce už být většina doma

„Bude to tak efektivnější pro všechny. Pro kandidáty, pro stranickou pokladnu i pro novináře,“ vysvětlila Právu první místopředsedkyně Alexandra Udženija, která bude na kongresu funkci obhajovat, proč se ODS oproti zvyklostem rozhodla pro kratší variantu. „Většina delegátů to uvítala, v neděli už stejně chtějí jet domů,“ dodala.

ODS už v minulosti jednodenní kongresy měla, v drtivé většině byly však nevolební, s výjimkou kongresu v Jihlavě v roce 1998, který se konal po tzv. sarajevském atentátu a Václav Klaus v něm obhájil předsednickou funkci.

Nechci se nadále jen vůči někomu vymezovat, není to státnické místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija

ODS, která už na podzim představila program „Země, která vítězí“, bude muset na kongresu najít mimo jiné odpověď na otázku, jak zvednout preference, které za poslední roky setrvávají pod patnáctiprocentní hranicí.

Velké téma na kongresu bude jistě osoba premiéra Andreje Babiše a přístup ODS k němu. Strana, která se v preferencích pohybuje na druhém až třetím místě pelotonu, se proti němu dlouhodobě vymezuje, na druhé straně by ODS ráda vstoupila v příštím volebním období do vlády a průzkumy zatím naznačují, že bez Babiše to nepůjde.

Někteří představitelé ODS se pragmaticky vyslovují pro obrušování hran mezi ANO a ODS, obě strany spolu ostatně působí v mnoha krajských a komunálních koalicích. „Nechci se nadále jen vůči někomu vymezovat, není to státnické,“ odpověděla Udženija v rozhovoru pro Novinky.cz na otázku, zda by šla do vlády s Andrejem Babišem.

„Pokud chceme prosazovat náš program a to, co jsme slíbili voličům, tak máme udělat všechno pro to, abychom byli ve vládě, a hodit některé osobní animozity za hlavu,“ řekla.

Personální rošády se na kongresu nečekají: obhajovat funkce bude celé předchozí vedení s výjimkou europoslance Evžena Tošenovského. Ten se už před několika měsíci rozhodl znovu nekandidovat.

Naopak bude kandidovat jeho kolega z europoslanecké lavice Alexandr Vondra. Bývalý disident, kterého v květnu 2019 vykroužkovali voliči do europarlamentu z nevolitelného patnáctého místa, nasbíral nominace na regionálních sněmech napříč republikou a údajně dlouho zvažoval, zda se má do boje pustit.

„Mám hodně nominací, a pokud si kongres bude myslet, že ODS mohu pomoci, rád se o to budu snažit. Zkušenostmi, názory i viditelností,“ řekl Právu Vondra. Vondra je znám svými konzervativními názory například na ochranu klimatu a v nedávném rozhovoru pro Deník N připustil, že zcela nesouzní s některými body v novém programu ODS: například s nápadem odpustit mladým lidem daně z příjmu či dát čerstvě osmnáctiletým zdarma jízdenku po Evropě.

Fiala bez soka

Tyto návrhy kritizovali i jiní činovníci ODS, například šéf jihočeské ODS a bývalý první místopředseda strany Martin Kuba, který rovněž dostal nominaci do vedení. Právu ale řekl, že by se chtěl spíš soustředit na krajské volby.

Předseda Petr Fiala má další zvolení předsedou jisté stejně jako na minulých volebních kongresech, kde obhajoval, ani v sobotu nebude mít protikandidáta. „Petr Fiala je člověk na svém místě. Je to klidná síla, lidé si ho váží, respektují ho, nemá žádné problémy z minulosti. Zatím v každých volbách ODS pod jeho vedením posílila,“ řekla Udženija v rozhovoru pro Novinky.cz.